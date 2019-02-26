Грачевский получил серьезную травму

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Режиссер "Ералаша" Борис Грачевский угодил в больницу. У него закрытый перелом плеча.
Он рассказал, что, отдыхая на даче, поскользнулся и неудачно упал на спину. Почувствовав боль, он обратился к врачам, однако от госпитализации отказался, передает "Комсомольская правда".
Грачевский подчеркнул, что эта неприятность никак не отразилась на рабочем графике и он по-прежнему продолжит трудиться и вести активный образ жизни.
В этом году Борису Юрьевичу исполнится 69 лет. Несмотря на возраст, режиссер не оставляет "Ералаш" и посещает различные мероприятия в качестве члена жури.
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