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Грачевский получил серьезную травму

Борис Грачевский. Фото: www.globallookpress.com
Кинорежиссер попал в больницу с переломом

Режиссер "Ералаша" Борис Грачевский угодил в больницу. У него закрытый перелом плеча.

Он рассказал, что, отдыхая на даче, поскользнулся и неудачно упал на спину. Почувствовав боль, он обратился к врачам, однако от госпитализации отказался, передает "Комсомольская правда".

Грачевский подчеркнул, что эта неприятность никак не отразилась на рабочем графике и он по-прежнему продолжит трудиться и вести активный образ жизни.

В этом году Борису Юрьевичу исполнится 69 лет. Несмотря на возраст, режиссер не оставляет "Ералаш" и посещает различные мероприятия в качестве члена жури.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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