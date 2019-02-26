Грачевский получил серьезную травму

Кинорежиссер попал в больницу с переломом

Режиссер "Ералаша" Борис Грачевский угодил в больницу. У него закрытый перелом плеча.

Он рассказал, что, отдыхая на даче, поскользнулся и неудачно упал на спину. Почувствовав боль, он обратился к врачам, однако от госпитализации отказался, передает "Комсомольская правда".

Грачевский подчеркнул, что эта неприятность никак не отразилась на рабочем графике и он по-прежнему продолжит трудиться и вести активный образ жизни.

В этом году Борису Юрьевичу исполнится 69 лет. Несмотря на возраст, режиссер не оставляет "Ералаш" и посещает различные мероприятия в качестве члена жури.