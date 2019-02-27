Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Бузова в неприличном виде чуть не сорвала свадьбу

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Ведущая весь вечер привлекала внимание к своей персоне

Вчера состоялось бракосочетание Доминика Джокера и Екатерины Кокориной – пара вместе более 5 лет. На празднике присутствовали 80 гостей, в том числе Ольга Бузова. Торжество проходило в московском ресторане "Ласточка" - это и вывело из себя популярную ведущую и певицу.

Оказалось, что именно в этом месте в 2012 году состоялась свадьба Бузовой и Тарасова, а в 2016 пара со скандалом развелась. Об этом напомнила сама девушка, опубликовав фото в социальных сетях.

"Когда то в этом месте была моя свадьба ... Доминик, ты был желанным гостем, ты пел для нас и мы были очень рады, что ты разделил тогда с нами наш праздник . И вот, сегодня, я у тебя на свадьбе. Будьте счастливы, ребята! Я верю, я знаю, миром правит любовь" – закончила поздравление певица.

А вот комментаторы такую сентиментальность и весьма откровенное платье не оценили: "Надо же обязательно вставить 3копейки про свою свадьбу.... Все только и живет воспоминаниями в то время, когда у бывшего счастлива семья в настоящем!"; "Не приличное платье для свадьбы", – пишут пользователи. 

Для праздника певица выбрала короткое полупрозрачное платье, но на этом не успокоилась и только сильнее начала привлекать внимание к своей персоне. Снимая присутствующие на свадьбе пары, она жаловалась на одиночество, а когда пришло время ловить букет невесты, Бузова начала уговаривать отдать его ей.

"Почему столько свободных женщин в стране? Хотите замуж? Там нечего делать, я там была!"

Ольга, стоящая ближе всех к невесте цветы так и не поймала, но кто-то из присутствующих сжалились и подарил расстроенной телеведущей розу. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Индонезия заберет Крым у России

Киев свято верит в помощь могущественной Джакарты

Вашингтон напугает Москву украинскими ракетами

Американцы нашли пользу от выхода из договора по РСМД

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей