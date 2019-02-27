Бузова в неприличном виде чуть не сорвала свадьбу

Ведущая весь вечер привлекала внимание к своей персоне

Вчера состоялось бракосочетание Доминика Джокера и Екатерины Кокориной – пара вместе более 5 лет. На празднике присутствовали 80 гостей, в том числе Ольга Бузова. Торжество проходило в московском ресторане "Ласточка" - это и вывело из себя популярную ведущую и певицу.

Оказалось, что именно в этом месте в 2012 году состоялась свадьба Бузовой и Тарасова, а в 2016 пара со скандалом развелась. Об этом напомнила сама девушка, опубликовав фото в социальных сетях.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 26 Фев 2019 в 11:28 PST

"Когда то в этом месте была моя свадьба ... Доминик, ты был желанным гостем, ты пел для нас и мы были очень рады, что ты разделил тогда с нами наш праздник . И вот, сегодня, я у тебя на свадьбе. Будьте счастливы, ребята! Я верю, я знаю, миром правит любовь" – закончила поздравление певица.

А вот комментаторы такую сентиментальность и весьма откровенное платье не оценили: "Надо же обязательно вставить 3копейки про свою свадьбу.... Все только и живет воспоминаниями в то время, когда у бывшего счастлива семья в настоящем!"; "Не приличное платье для свадьбы", – пишут пользователи.

Для праздника певица выбрала короткое полупрозрачное платье, но на этом не успокоилась и только сильнее начала привлекать внимание к своей персоне. Снимая присутствующие на свадьбе пары, она жаловалась на одиночество, а когда пришло время ловить букет невесты, Бузова начала уговаривать отдать его ей.

"Почему столько свободных женщин в стране? Хотите замуж? Там нечего делать, я там была!"

Ольга, стоящая ближе всех к невесте цветы так и не поймала, но кто-то из присутствующих сжалились и подарил расстроенной телеведущей розу.