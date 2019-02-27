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Советская кинозвезда сидит на допинге

Татьяна Догилева. Кадр из сериала "Манекенщица" (2014)
Актриса пережила много трагедий

Сегодня у Татьяны Догилевой.день рождения. Знаменитая "блондинка за углом" дала несколько интервью, в которых рассказала обо всем, что ей пришлось испытать. Знаменитость потеряла родных, страдала алкоголизмом, долго боролась за здоровье дочери. А теперь еще и не обходится без таблеток.

В 2005 г. народной артистке предложили сняться в главной роли в картине "Люба, дети и завод". Работа кипела по 12 часов в сутки. Количество текста зашкаливало: звезда оценивала его, взвешивая стопку листов на руке. Жуткое напряжение довело ее до нервного срыва, передает Teleprogramma.pro.

Последствия эмоционального выгорания ощущаются до сих пор – Татьяна Анатольевна сидит на таблетках, испытывает психологические проблемы. Поэтому в последние годы отказывается от больших ролей.

"Я никогда не впрягусь ни в какую большую работу... хочу заниматься тем, чем я хочу и чем могу",

– призналась она. Ранее актриса, смеясь говорила, что не настолько любит кинематограф, чтобы переутомляться.

Догилева все еще ездит на кастинги. Только молодые режиссеры вряд ли видели фильмы с ее участием, давно ставшие классикой, поэтому каждый раз ей приходится доказывать, что она может играть. "Молодые режиссеры нас не знают", - пояснила актриса.

Талантливая и востребованная в советские годы, в начале 2000-х знаменитая "блондинка за углом" оказалась не у дел – ее почти не снимали. Один за другим ушли из жизни ее близкие: сначала от рака скончался отец, потом умерли мама и любимый брат, напоминает StarHit.

Татьяна Догилева. Фото: кадр из фильма

Актриса стала часто прикладываться к бутылке и даже могла уйти в запой. Из-за чрезмерных возлияний началась депрессия, и она попросила врачей забрать ее в психушку.

Там знаменитость избавили от алкогольной зависимости. Два года она не пила, затем снова оказалась в плену у пагубной привычки, однако нашла в себе силы, позвонила врачу и уехала в больницу. К счастью, уже "все позади", и Татьяна не любит "вспоминать об этом".

Однако, избавившись от этой беды, Догилевой пришлось бороться с другой, такой же страшной. Ее единственная дочь Катя в подростковом возрасте была недовольна своей внешностью и решила похудеть. Дошло до того, что вес девочки с 67 кг упал до 40, она заболела анорексией. И все попытки помочь были безуспешны.

"Мы прожили два страшных года. И сделать я ничего не могла. А уж, поверьте, я перепробовала все", – отметила актриса. Но потом дочка поняла, как опасно ее состояние и испугалась. Она сама попросила отвезти ее к врачу, пролежала в больнице около месяца, и ей это помогло. 

Легенду советского и российского кино Татьяну Догилеву считали некиногеничной, однако она снялась в 100 с лишним фильмах и три ее работы скоро выйдут на экран. Запомнившиеся роли она сыграла в картинах "Забытая мелодия для флейты", "Блондинка за углом", "Моя прекрасная няня" и многих других.

Татьяна Догилева и Леонид Филатов. Фото: кадр из фильма

Полина ДОРОЖКИНА
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