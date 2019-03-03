"У нас в семье все прекрасно": Башаров отдыхает с избитой женой

Актер опроверг слухи о разводе

В последние время Елизавета Башарова рассказывала поклонникам в Instagram о том, как проводит каникулы в Таиланде с сыном. Оказывается, рядом с ними в этой жаркой стране был и артист.

Башаров завел свою страницу в Instagram, где решил публиковать забавные видео с наследником. В одном из них малыш покупает мороженой на пляже Таиланда. А потом телеведущий на камеру призвал фанатов не верить "желтой прессе", потому что в его семье "все прекрасно".

Публикация от Marat Basharov (@marabash1) 2 Мар 2019 в 12:24 PST

Любопытно, что и у Елизаветы в соцсети есть ролик, как ее сын покупает мороженое в той же лавке. Правда, супруга Башарова не афиширует тот факт, что путешествуем с мужем.

В конце декабря стало известно, что актер избил свою жену. После чего Елизавета улетела в Таиланд и подала на развод. Похоже, девушка решила простить своего вспыльчивого любимого.