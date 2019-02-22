Башарова гонят из "Битвы экстрасенсов"

Выходки артиста надоели его работодателям

Недавний скандал в семье Марата Башарова, похоже, может обернуться серьезными неприятностями для актера.

Источник, знакомый с телевизионным закулисьем, рассказал сайту "Комсомольская правда", что продюсеры программы "Битва экстрасенсов" подумывают о том, чтобы отказаться от услуг Башарова. На этот шаг они могут решиться под давлением общественного мнения, которое возмутилось поведением актера, с завидным постоянством избивающего своих жен. Такие поступки артиста бросают тень на репутацию телешоу, которая и так оказалась изрядно подмоченной после выхода на экраны фильма "Идущие к черту", в котором рассказывается, что участники "Битвы экстрасенсов" просто мошенники, и никаких суперспособностей у них нет.

Впрочем, возможно продюсеры еще сменят гнев на милость и не захотят расставаться с популярным ведущим.

Очередной скандал в семействе Башарова вспыхнул в декабре 2018 г. – тогда брат супруги актера, Елизаветы Шевырковой, заявил, что артист избил его сестру и сломал ей нос, напоминает URA.RU. После скандала Елизавета уехала в Таиланд и подала на развод. Это не первая возмутительная история, в которую оказался замешан Марат: в 2014 г. его тогдашняя супруга Екатерина Архарова обвинила мужа в рукоприкладстве, после чего супруги расстались.