Известный артист попал в реанимацию

Болезнь звезды эстрады оказалась весьма серьезной

Пародист Александр Песков после операции на поджелудочной железе последние 3 дня находится в реанимационном отделении одной из столичных клиник.

"Он идет на поправку. Операция была сложная, длилась пять часов", –

рассказал ТАСС директор Пескова Александр Волокин. По его словам, артиста скоро переведут в обычную палату.

О том, что Песков попал в больницу на обследование, стало известно на прошлой неделе.