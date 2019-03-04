Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Известный артист попал в реанимацию

Александр Песков. Фото: www.globallookpress.com
Болезнь звезды эстрады оказалась весьма серьезной

Пародист Александр Песков после операции на поджелудочной железе последние 3 дня находится в реанимационном отделении одной из столичных клиник. 

"Он идет на поправку. Операция была сложная, длилась пять часов", –  

рассказал ТАСС директор Пескова Александр Волокин. По его словам, артиста скоро переведут в обычную палату.

О том, что Песков попал в больницу на обследование, стало известно на прошлой неделе.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Кино закончилось": украинцы требуют отправить Порошенко в тюрьму

Разъяренные люди предлагают и более жестокие меры наказания президента Незалежной

"Полезла какая-то гадость": Скрипаль разоткровенничалась об отравлении

Подробности прогремевшего на весь мир дела появились в годовщину событий в Солсбери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей