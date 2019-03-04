Известный артист попал в реанимацию

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Пародист Александр Песков после операции на поджелудочной железе последние 3 дня находится в реанимационном отделении одной из столичных клиник.
"Он идет на поправку. Операция была сложная, длилась пять часов", –
рассказал ТАСС директор Пескова Александр Волокин. По его словам, артиста скоро переведут в обычную палату.
О том, что Песков попал в больницу на обследование, стало известно на прошлой неделе.
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