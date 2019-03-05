Клипы Хаски оказались под запретом

Артист лишился своих видео в Сети

Краснодарский суд заблокировал 4 клипа рэпера Хаски. Об этом рассказал адвокат артиста Сергей Бадамшин.

Отмечается, что в клипах певца показаны курящие люди и сцены насилия. Это, по мнению судьи, якобы может отразиться на несовершеннолетних. Подчеркивается, что видео может вызвать у них интерес к аморальным действиям, передает Telegram-канал Правозащита Открытки.

Напомним, что осенью 2018 года в ряде регионов отменили концерты исполнителя Хаски. В Краснодаре его арестовали на 12 суток за мелкое хулиганство. Позже суд отменил решение об аресте и выпустил артиста на свободу.