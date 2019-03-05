Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Клипы Хаски оказались под запретом

Артист лишился своих видео в Сети

Краснодарский суд заблокировал 4 клипа рэпера Хаски. Об этом рассказал адвокат артиста Сергей Бадамшин.

Отмечается, что в клипах певца показаны курящие люди и сцены насилия. Это, по мнению судьи, якобы может отразиться на несовершеннолетних. Подчеркивается, что видео может вызвать у них интерес к аморальным действиям, передает Telegram-канал Правозащита Открытки. 

Напомним, что осенью 2018 года в ряде регионов отменили концерты исполнителя Хаски. В Краснодаре его арестовали на 12 суток за мелкое хулиганство. Позже суд отменил решение об аресте и выпустил артиста на свободу.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Италия восстала против антироссийских санкций

Власти страны потребовали немедленно отменить все ограничения

Американцы набросились на Люксембург за визит Медведева

Заокеанские послы попытались надавить на больную мозоль, сравнив герцогство с Крымом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей