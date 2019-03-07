"Хочется рассматривать": Боярская удивила эротичной фотосессией

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Молодая мама великолепно выглядит.
После появления на свет второго ребенка Боярская поразила поклонников подтянутым телом. Актриса показала фото в ретро-стиле. Полулежа на диване, она предстала в весьма соблазнительном виде. На красотке был прозрачный топ, который практически не скрывал ее грудь, и длинная юбка. Образ завершили элегантно уложенные волосы.
Под снимком, где Елизавета позирует с томным взглядом, появилось множество комментариев. Пользователи отметили, что артистке необычайно идет созданный фотографом стиль (орфография и пунктуация сохранены).
"Очень интересный образ, хочется его рассматривать", "Невероятно к лицу", "Вы просто созданы для эпохи ар-деко!", "Потрясающе! У меня есть бабушкино фото 20-х годов... Один в один!" "Боже ж мой, я в восхищении! Просто Космос, а не женщина. Лизавета, Вам ооооочень подходит этот образ роковой, раскованной Богини",
– восхитились они.
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