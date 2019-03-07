"Хочется рассматривать": Боярская удивила эротичной фотосессией

Елизавета примерила не скрывающий формы наряд

Молодая мама великолепно выглядит.

После появления на свет второго ребенка Боярская поразила поклонников подтянутым телом. Актриса показала фото в ретро-стиле. Полулежа на диване, она предстала в весьма соблазнительном виде. На красотке был прозрачный топ, который практически не скрывал ее грудь, и длинная юбка. Образ завершили элегантно уложенные волосы.

Под снимком, где Елизавета позирует с томным взглядом, появилось множество комментариев. Пользователи отметили, что артистке необычайно идет созданный фотографом стиль (орфография и пунктуация сохранены).

"Очень интересный образ, хочется его рассматривать", "Невероятно к лицу", "Вы просто созданы для эпохи ар-деко!", "Потрясающе! У меня есть бабушкино фото 20-х годов... Один в один!" "Боже ж мой, я в восхищении! Просто Космос, а не женщина. Лизавета, Вам ооооочень подходит этот образ роковой, раскованной Богини",

– восхитились они.