Появились подробности состояния знаменитой советской певицы

У артистки просто кружилась голова

Александра Стрельченко опровергла информацию о том, что потеряла сознание 7 марта. Певица заявила, что с ней все хорошо. А ее родные отметили, что звезду эстрады не госпитализировали.

По словам крестного сына Стрельченко Николая, она находится дома и ждет гостей. "Скорую помощь" артистке вызвали из-за того, что у нее кружилась голова.

"И все выдумали, что она упала и так далее, но она никак не может упасть, потому что она лежит в кровати. Столько выдумали, что она уже попала в больницу – она всё дома! Она кушает, все хорошо. Она жива, здорова, вон красиво накрашенная лежит, гости приедут", – подчеркнул Николай в разговоре с агентством РИА Новости.