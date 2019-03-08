Ведущая "Дома-2" шокировала обвисшим бюстом

Звезда приняла неудачную позу

Ольга Орлова поздравила женщин с 8 марта, опубликовав в Instagram снимок, сделанный на берегу моря. Певица позирует в кадре в ярко розовом слитом купальнике с большим вырезом на груди. Однако фото подчеркнуло неупругие формы знаменитости.

"Если женщину любят, она уверена в себе, а если она уверена в себе, она сделает счастливым весь мир",

– отметила Орлова, которая злоупотребляет бьюти-процедурами, в своем посте. А подписчики принялись обсуждать фигуру артистки, которая ретуширует свои кадры.

"Как жестоко вас фотошопят", "Ух какая сочная!", "Очень эффектная женщина", "Шикарная", "Ты просто ослепительна", – прокомментировали фанаты фото Орловой.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) 7 Мар 2019 в 11:48 PST

Некоторые пользователи Сети отметили, что певица уже не может похвастаться формами юной модели, обратив внимание на ее далеко от идеальной грудь.