Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Ведущая "Дома-2" шокировала обвисшим бюстом

Ольга Орлова. Фото: www.globallookpress.com
Звезда приняла неудачную позу

Ольга Орлова поздравила женщин с 8 марта, опубликовав в Instagram снимок, сделанный на берегу моря. Певица позирует в кадре в ярко розовом слитом купальнике с большим вырезом на груди. Однако фото подчеркнуло неупругие формы знаменитости.

"Если женщину любят, она уверена в себе, а если она уверена в себе, она сделает счастливым весь мир",

– отметила Орлова, которая злоупотребляет бьюти-процедурами, в своем посте. А подписчики принялись обсуждать фигуру артистки, которая ретуширует свои кадры.

"Как жестоко вас фотошопят", "Ух какая сочная!", "Очень эффектная женщина", "Шикарная", "Ты просто ослепительна", – прокомментировали фанаты фото Орловой.

Некоторые пользователи Сети отметили, что певица уже не может похвастаться формами юной модели, обратив внимание на ее далеко от идеальной грудь. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

В деле о загадочном исчезновении малайзийского "Боинга" всплыло убийство

Дипломата, расследовавшего трагедию, "убрали"

Тест: что вы знаете о трагедии на перевале Дятлова?

Загадочная гибель даже сейчас не дает покоя исследователям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей