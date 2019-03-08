Ведущая "Дома-2" шокировала обвисшим бюстом

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Ольга Орлова поздравила женщин с 8 марта, опубликовав в Instagram снимок, сделанный на берегу моря. Певица позирует в кадре в ярко розовом слитом купальнике с большим вырезом на груди. Однако фото подчеркнуло неупругие формы знаменитости.
"Если женщину любят, она уверена в себе, а если она уверена в себе, она сделает счастливым весь мир",
– отметила Орлова, которая злоупотребляет бьюти-процедурами, в своем посте. А подписчики принялись обсуждать фигуру артистки, которая ретуширует свои кадры.
"Как жестоко вас фотошопят", "Ух какая сочная!", "Очень эффектная женщина", "Шикарная", "Ты просто ослепительна", – прокомментировали фанаты фото Орловой.
Некоторые пользователи Сети отметили, что певица уже не может похвастаться формами юной модели, обратив внимание на ее далеко от идеальной грудь.
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