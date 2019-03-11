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Летучая оголилась под снегом

Елена Летучая. Фото: www.globallookpress.com
Известная телеведущая показалась во всей красе

Елена Летучая отдыхает в Швейцарии. И там она провела фотосессию, кадры которой выложила на своей странице в Instagram.

"Когда погода за тебя и в отеле чудесный открытый теплый бассейн",

- поделилась впечатлениями телеведущая. После чего спросила, "кто хотел бы такое утро".  

На снимках Елена находится в бассейне под открытым небом. На красотку с подтянутой фигурой в черном облегающем купальнике падают мохнатые снежинки, отмечает "Пятый канал".

Кадры вызвали у поклонников бурную реакцию. Одни, отметив, "какое хорошее утро", восхищались красотой и стройностью телеведущей: "Вау", "Супер", "Какая же Вы прекрасная!", "Да, это нереально круто", "Елена, как всегда, восхитительная!", "Классно". "Великолепно", "Роскошная", "Очаровательная, мегасногсшибательная", "Бомба".

Некоторые дамы интересовались, "откуда купальник", и просили подсказать, где купить такой же. Какой-то мужчина заявил, что , "если про утро – это предложение", и Елене "там одной скучно", то он обещает "серьезно над этим подумать".

Многие остались недовольны тем, как нерационально, по их мнению, красотка использует пресную воду. А кто-то вдруг решил, что звезда экрана "накуренная". 

Елена Летучая – популярная телеведущая. Известность ей принесла программа "Ревизорро" на телеканале "Пятница". Недавно она запустила в интернете собственный проект "Летучий надзор. Без цензуры". Многочисленные съемки и участие в различных передачах не мешают телезвезде проводить отпуск с мужем – они часто путешествуют за пределами России.

Полина ДОРОЖКИНА
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