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Раздетая жена Меладзе захотела тепла

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. Фото: www.globallookpress.com
Экс-солистка "ВИА Гры" поделилась чувствами

Альбина Джанабаева, в отличие от остальных участниц "золотого" состава известной поп-группы, в последнее время не так часто радует поклонников откровенными публикациями в Instagram. Но метко. К примеру, в этот раз артистка выложила кадр, на котором показалась в смелом виде.

"Что хочется тут сказать... Да, просто, уж больно хочется тепла!.. Чувствуете, жаждете весну?
Чтобы солнце, зелень,и теплый ветер в лицо",

– обратилась она со страстным призывом к фанатам.  И те откликнулись сразу. Многие согласились с нею, мнения остальных разошлись.

Одни восхищались тем, как выглядит певица: "Красавица", "Вкусняшка!", "Редкий Бриллиант!",  "Когда смотришь на Вас, уже весна наступает в душе...", "Альбина, Вы классная!", "Имя твое – нежность! У такого мужчины, как Валерий Меладзе, должна быть именно такая жена. Нежная, красивая, чувственная и очень умная", "Девушка-весна", "Вы такая потрясающая".

Фанаты испытали "огромную радость хоть немного приблизиться к семье" знаменитостей. Они пожелали кумирам "беречь друг друга, радовать... верных людей" и быть счастливыми".

Нашлись и такие, кто, отметив, как "повезло Валере" – "у него такая Муза", все же разочаровались в Альбине из-за голых фото в интернете. "Страсти улеглись, можно и оголиться?!", "Все стало так стабильно, что можно и раскрыться. Думала, Вы не такая", "А тело обязательно выставлять...", – возмутились они.  

Кто-то выразил мнение, что Альбина и Валерий выглядят намного счастливее, чем раньше. На это комментарий ответил и Меладзе. "Спасибо Вам", – написал он.

Остальные хвалили супругов: "Глядя на Вашу семейную пару, понимаешь, что в Ваших сердцах всегда весна) Любви Вам, понимания и огромного счастья! Погода наладится, шумиха рано или поздно уляжется и все у вас ВСЕГДА будет отлично", "Обожаю вашу семью", "Рады за вас", "Гармоничная пара".

Валерий Меладзе развелся с супругой Ириной после 18 лет брака в 2014 г., у них трое детей. Вскоре он женился на Альбине Джанабаевой. Супруги растят двоих общих сыновей.

Полина ДОРОЖКИНА
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