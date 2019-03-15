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"На последней стадии": Волочковой на дрожащих ногах поставили диагноз

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Поведение балерины все больше изумляет россиян

Великолепная Анастасия наслушалась гадостей от подписчиков.

Державшая драматическую паузу танцовщица наконец открыла комментарии. Видимо, Волочкова сочла, что злопыхатели вылили весь яд и оставят ее в покое. Однако эффект был прямо противоположным. После долгого молчания пользователи высказали все, что думают, и о профессионализме, и о внешности звезды балета. И даже о ее психическом здоровье.

Под одной из публикаций, где Анастасия анонсирует выход новой книги, ее облили грязью с ног до головы. Прокомментировали и более позднее видео с репетиции, которое она лаконично назвала "Экзерсис" (орфография и пунктуация авторов сохранены).

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Наська, включи комменты, без них скучно. И эксерсис у тебя не экзерсис. Ноги у тебя дрожат и колени сгибаются", "Шедевр??? Вы сравнили себя с классиками?? 😂Вы о чем, вообще? Рассказ о вашей жизни, где полно грязи, лжи, пошлости..Вы в своём уме!? !Остановите землю!!!", "Вы на последней стадии разложения личности!", "Интересно, Волочкова, Вы знаете , что у Вас левая грудь выше правой ? Посмотрела ваше последнее видео . Очень заметно . Может что нибудь сделаете с этим , раз вы позиционируете себя самой сексуальной", "Дурилка лысенькая", "Волочкова, опубликуй все комменты, которые тебе пишут, вот это будет шедевр", "Книга как шире ноги расставлять? Об этом стоит писать!"

– в выражениях подписчики не стеснялись.

Ранее Волочкова в крошечном купальнике рассказала поклонникам о визите таинственного гостя.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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