"На последней стадии": Волочковой на дрожащих ногах поставили диагноз

Поведение балерины все больше изумляет россиян

Великолепная Анастасия наслушалась гадостей от подписчиков.

Державшая драматическую паузу танцовщица наконец открыла комментарии. Видимо, Волочкова сочла, что злопыхатели вылили весь яд и оставят ее в покое. Однако эффект был прямо противоположным. После долгого молчания пользователи высказали все, что думают, и о профессионализме, и о внешности звезды балета. И даже о ее психическом здоровье.

Под одной из публикаций, где Анастасия анонсирует выход новой книги, ее облили грязью с ног до головы. Прокомментировали и более позднее видео с репетиции, которое она лаконично назвала "Экзерсис" (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Наська, включи комменты, без них скучно. И эксерсис у тебя не экзерсис. Ноги у тебя дрожат и колени сгибаются", "Шедевр??? Вы сравнили себя с классиками?? 😂Вы о чем, вообще? Рассказ о вашей жизни, где полно грязи, лжи, пошлости..Вы в своём уме!? !Остановите землю!!!", "Вы на последней стадии разложения личности!", "Интересно, Волочкова, Вы знаете , что у Вас левая грудь выше правой ? Посмотрела ваше последнее видео . Очень заметно . Может что нибудь сделаете с этим , раз вы позиционируете себя самой сексуальной", "Дурилка лысенькая", "Волочкова, опубликуй все комменты, которые тебе пишут, вот это будет шедевр", "Книга как шире ноги расставлять? Об этом стоит писать!"

– в выражениях подписчики не стеснялись.

Ранее Волочкова в крошечном купальнике рассказала поклонникам о визите таинственного гостя.