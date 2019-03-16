Певец остался недоволен работой организаторов

Российский певец Стас Михайлов отказался выступать в Армении. Об этом говорится в пресс-релизе менеджмента артиста.

Отмечается, что причиной такого решения стала "недобросовестность" организаторов.

"С огромным сожалением вынуждены сообщить, что в связи с недобросовестностью организаторов концерта и невыполнением условий договора менеджмент артиста Стаса Михайлова принял решение отменить сольный концерт в городе Ереван",

– передает РИА "Новости".

При этом представитель артиста подчеркнул, что Михайлов никогда не отменяет концерты по собственной инициативе.