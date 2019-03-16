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Российский певец Стас Михайлов отказался выступать в Армении. Об этом говорится в пресс-релизе менеджмента артиста.
Отмечается, что причиной такого решения стала "недобросовестность" организаторов.
"С огромным сожалением вынуждены сообщить, что в связи с недобросовестностью организаторов концерта и невыполнением условий договора менеджмент артиста Стаса Михайлова принял решение отменить сольный концерт в городе Ереван",
– передает РИА "Новости".
При этом представитель артиста подчеркнул, что Михайлов никогда не отменяет концерты по собственной инициативе.
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