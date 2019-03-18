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Семенович оголила роскошные ноги на грязной лестнице

Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com
Певица предстала в неожиданном образе

Блондинка примерила не скрывающее прелестей платье.

Философские размышления Анна Семенович подкрепила сексуальным фото.

"Иногда хочется присесть и отдохнуть от суеты и разных мыслей ........... Хочется осознать всю красоту момента ........ Берегите себя",

– написала она в своем Instagram.

На кадре красотка томно прилегла на старинной лестнице в темном платье с откровенным декольте. Однако открытым бюстом она решила не ограничиваться и продемонстрировала поклонникам и ноги. Соблазнительные формы певицы не оставили мужчин равнодушными. Однако нашлись и грубияны, которые указали, что Семенович пора похудеть, а также отметили, что сидеть на грязной лестнице неприлично (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Сидеть на грязной лестнице? Мда уж..", "Ноги как две дороги в рай", "Эх Аня...", "Анна Семеновичь,. Замуж хотите", "Ого коровушка", "Ты нас убиваешь наповал", "Анечка, пусть твои спелые арбузики ласкает любимый мужчина", "Выглядит так – шла по лестнице, упала, и с трудом поднимаетесь)))" – написали комментаторы.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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