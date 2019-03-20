Скончался народный артист России

Анатолию Адоскину был 91 год

Он был одним из старейших артистов театра им. Моссовета. Адоскин умер у себя дома, на 92-году жизни.



За свою жизнь он сыграл в более 50 спектаклях, снялся в фильмах "Два капитана", "Девчата", "Братья Карамазовы".

О дате прощания и похорон будет объявлено позже, сообщает РИА "Новости".