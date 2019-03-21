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Заслуженный артист РФ Петр Зайченко ушел из жизни в возрасте 75 лет. Об этом сообщила его внучка Ксения Амирова.
"Это произошло сегодня, в 10:25 его не стало", – рассказала она ТАСС.
В последнее время Зайченко испытывал серьезные проблемы со здоровьем. В начале февраля рано утром его срочно госпитализировали из-за перенесенного инфаркта. Актеру даже понадобилась помощь реаниматологов. Ему сделали анестезирующий укол и затем увезли в одну из волгоградских больниц.
По словам Амировой, инфаркт дал осложнения, в результате чего Зайченко умер, несмотря на старания врачей.
Петр Зайченко известен по сериалам "Участок" и "Дальнобойщики". Также он снялся в фильмах "Такси-блюз" и "Тарас Бульба" 2009 года.
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