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Актер Петр Зайченко умер после инфаркта

Фото: www.globallookpress.com
Звезда отечественных сериалов скончался от осложнений

Заслуженный артист РФ Петр Зайченко ушел из жизни в возрасте 75 лет. Об этом сообщила его внучка Ксения Амирова.

"Это произошло сегодня, в 10:25 его не стало", – рассказала она ТАСС.

В последнее время Зайченко испытывал серьезные проблемы со здоровьем. В начале февраля рано утром его срочно госпитализировали из-за перенесенного инфаркта. Актеру даже понадобилась помощь реаниматологов. Ему сделали анестезирующий укол и затем увезли в одну из волгоградских больниц.

По словам Амировой, инфаркт дал осложнения, в результате чего Зайченко умер, несмотря на старания врачей.

Петр Зайченко известен по сериалам "Участок" и "Дальнобойщики". Также он снялся в фильмах "Такси-блюз" и "Тарас Бульба" 2009 года.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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