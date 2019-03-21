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Скончалась актриса из фильма "Доброе утро"

На 94 году из жизни ушла Маргарита Жарова

Союз кинематографистов России сообщил о смерти актрисы Маргариты Жаровой, которая получила популярность благодаря эпизодическим ролям в фильмах "Доброе утро" (Зина), "К Черному морю" (жена Бондаренко), "На семи ветрах" (Ксения Шалова).

"21 марта 2019 г. на 94 году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова", – говорится в заявлении.

Отмечается, что Жарова до последних дней работала в Московском театре "Киноактер".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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