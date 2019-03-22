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"Плохая девочка": Глюкоза оголила грудь

Наталья Чистякова-Ионова. Фото: www.globallookpress.com
Певица откровенно пообщалась с фанатами

Наталья Чистякова-Ионова ответила на вопросы поклонников необычным образом.

В сторис Instagram звезда поделилась подробностями своей жизни, заодно решив побаловать подписчиков сексуальными кадрами.

Так, красотка рассказала, что обожает сладенькое. Причем "одна пироженка всегда со мной", загадочно добавила она. Ответ она разместила на фото, где позирует в профиль в весьма откровенном виде – на ней лишь боди, почти не скрывающее ягодицы и грудь.

Скриншот www.instagram.com/chistyakova_ionova/

Интересовала фанатов и манера общения певицы. Кто-то спросил, ругается ли она матом, на что Глюкоза написала "I am a bad girl" (я плохая девочка). Фраза украшала собой соответствующий снимок – артистка предстала в черном кожаном наряде, который так же практически не оставляет простора для фантазии.

Певица не упускает случая похвастать подтянутой фигурой. Ранее она опубликовала "пенное" фото из ванной.

Скриншот www.instagram.com/chistyakova_ionova/

Кристина ЧЕРНИКОВА
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