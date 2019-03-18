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"Мало секса": обнаженная Глюкоза спряталась в пене

Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com
Певица засветилась в провокационном виде

Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, разместила в Instagram новый снимок. На нем она показалась в ванной. Однако голые прелести скрыла.

"It's dope! (Это допинг!)",

– кокетливо сообщила артистка под кадром. Представители сильного пола возбудились не на шутку. При этом кое-кто из мужчин выразил неудовлетворенность "скромностью" фото:

"Ты не Глюкоза, а настоящая Виагра", "Какая конфетка плещется!", "Сексапильная красоточка", "Кайф", "Можно к вам?", "Ох, ну ты прям занялась мегарелаксом", "Я лечу к тебе, моя Хабиби... Встретишь меня в таком виде?", "Наташа, дай остыть... давай скромнее!", "Фото супер, но мало секса".

Дамам также понравилось увиденное. И они не жалели приятных и добрых слов.

"Классная очень, суперкрасотка", "Наташа, ты, как всегда,сногсшибательная", "Очень пенно". "Какая прикольная", "Попрыгунья стрекоза!", "Ты такая миленькая", "Вау, потрясно", "Очаровательно выглядишь", – отметили фанатки.

Чаще снимки, которые Глюкоза выкладывает в Instagram, переполнены сексуальностью, но на этот раз, видимо, звезда решила дать поклонникам возможность пофантазировать. Мало того, что ее тело было спрятано под пеной, так еще и глаза прикрыли забавные очки.

Из-за этого один из фоловеров даже потребовал: "Ионова, очнись...". Другой спросил, видно ли ей что-нибудь в этих очках, и певица ответила, что "пусть это останется ее маленьким секретиком". 

Ранее певица засветилась на снимке в коротком прозрачном платье, сквозь которое легко вырисовывалась ее голая грудь. Тот кадр вызвал бурю страстей. А до этого показалась в странном наряде, из-за чего поклонники обвинили ее в подражательстве.

Однако, как бы там ни было, но вид артистки многих не оставляет равнодушными...

Полина ДОРОЖКИНА
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