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"Муж прикончит": Киркоров непристойно пощупал Глюкозу

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Поп-король шокировал публику

Невольным свидетелем шалостей Филиппа оказался Николай Басков.

"Золотой голос" России опубликовал в своем Instagram крайне провокационное фото. На снимке Киркоров, Глюкоза и Басков позируют в красных концертных нарядах. При этом Филипп стоит, тесно прижавшись к певице, облаченной в платье с сексуальным разрезом. Рука поп-короля оказалась в неприличном месте, на что сразу обратили внимание подписчики.

Публика принялась азартно обсуждать кадр со съемок концерта Валентина Юдашкина, гадая, что бы значило такое непристойное поведение Киркорова, и как отреагирует на такие вольности муж красотки (орфография и пунктуация авторов сохранены).

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Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)

"Секс в троем МЖМ", "Филя жжет", "Ужас", "Старый развратник", "Басков им не мешает?!" "Киркоров куда своей рукой лезет то?муж глюкозы прикончит его за это", "А Филипп, оказывается шалун", "Зачем Филипп ее там трогает?", "а глаза то у него какие",

– высказались комментаторы.

Отметим, что Наталья Чистякова-Ионова любит временами взбудоражить поклонников, показываясь в весьма откровенных нарядах. Однако тесное общение с Киркоровым для фанатов стало полной неожиданностью.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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