Певица в очередной раз возбудила фанатов

Наталья Ионова-Чистякова, которую все знают как Глюкозу, не раз поражала воображение поклонников своим откровенным видом. Вот и теперь она показалась в коротком донельзя прозрачном платье, сквозь которое легко вырисовывается голая грудь.

"Paint me in your wildest dreams (Нарисуй меня в своих самых смелых мечтах)",

– кокетливо обратилась она к кому-то под смелым кадром. Фанаты не сдержались.

Эмоциональнее других прокомментировали снимок представители сильного пола:

"Жарко стало", "Сексуальная аж страшно", "Перебор" "Горячая", "Супер", "Мечта блатного поэта", "Такая малышка на этом фото... Вы просто секси", "Огонь баба", "Одним словом, Глюкоза сладкая!", "Вот это лед и пламя", "Наташа... с ума сойти... как ты сексуальна".

Многие восхищались артисткой. "Прям как 20 лет назад", "Обалденная", "Изящная как роза", "Ты просто бомбически прекрасна ", "Великолепная", "Шик, блеск", "Нереальная", "Идеальная девочка!", "Шикарная", "Принцесса", – хвалили ее подписчики.

Однако нашлись и недовольные. "Нет, мать, ты чего?! Ты же роскошна! А здесь шмонька на фотошопе", – упрекнул один из них.

Другой забеспокоился о чрезмерной стройности Натальи: "Чего ж ты такая маленькая и худая, как каспийская селедка?". А некоторым не понравилось, что Глюкоза снова появилась в таком виде. "Сколько можно выпендриваться?" – возмутилась некая дама.

В последнее время певица действительно часто, не стесняясь, блистает прелестями, обнаженными то полностью, то частично . И позу при этом может принять такую, которая будоражит умы, а то и голыми ягодицами блеснет.

Но и это еще не все. Как оказалось, артистка знает весьма пикантный секрет, как поднять настроение. Глюкоза лечит печаль... сексом.