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Наталья Ионова-Чистякова, которую все знают как Глюкозу, не раз поражала воображение поклонников своим откровенным видом. Вот и теперь она показалась в коротком донельзя прозрачном платье, сквозь которое легко вырисовывается голая грудь.
"Paint me in your wildest dreams (Нарисуй меня в своих самых смелых мечтах)",
– кокетливо обратилась она к кому-то под смелым кадром. Фанаты не сдержались.
Эмоциональнее других прокомментировали снимок представители сильного пола:
"Жарко стало", "Сексуальная аж страшно", "Перебор" "Горячая", "Супер", "Мечта блатного поэта", "Такая малышка на этом фото... Вы просто секси", "Огонь баба", "Одним словом, Глюкоза сладкая!", "Вот это лед и пламя", "Наташа... с ума сойти... как ты сексуальна".
Многие восхищались артисткой. "Прям как 20 лет назад", "Обалденная", "Изящная как роза", "Ты просто бомбически прекрасна ", "Великолепная", "Шик, блеск", "Нереальная", "Идеальная девочка!", "Шикарная", "Принцесса", – хвалили ее подписчики.
Однако нашлись и недовольные. "Нет, мать, ты чего?! Ты же роскошна! А здесь шмонька на фотошопе", – упрекнул один из них.
Другой забеспокоился о чрезмерной стройности Натальи: "Чего ж ты такая маленькая и худая, как каспийская селедка?". А некоторым не понравилось, что Глюкоза снова появилась в таком виде. "Сколько можно выпендриваться?" – возмутилась некая дама.
В последнее время певица действительно часто, не стесняясь, блистает прелестями, обнаженными то полностью, то частично . И позу при этом может принять такую, которая будоражит умы, а то и голыми ягодицами блеснет.
Но и это еще не все. Как оказалось, артистка знает весьма пикантный секрет, как поднять настроение. Глюкоза лечит печаль... сексом.
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