Балерина пребывает в восторге от собственных физических данных

Анастасия Волочкова дала 22 марта благотворительный концерт в Москве. Артистка подробно рассказывала подписчикам в соцсети о том, как готовится к выступлениям, а также – как они проходят. Звезда была рада тому, что находится в прекрасной физической форме.

Волочкова опубликовала несколько историй в Instargam, в которых позировала в черном боди, продемонстрировавшем фолловерам плоский живот и подтянутые ноги. Несмотря на то, что знаменитость исполнила 5 номеров, она смогла сделать все поддержки и выступить достойно.

"Я в форме, да? Классно",

– поделилась эмоциями Волочкова.

Ответить звезде подписчики не смогли, так как она закрыла возможность комментировать все последние посты. Впрочем, на этот раз вряд ли бы нашлись недоброжелатели, ведь поспорить с тем, что балерина плохо выглядела можно с трудом.

К слову, Волочкова регулярно демонстрирует интернет-пользователям свое обнаженное тело. Особенно она любит делиться кадрами из бани, которые каждый раз вызывают бурные дискуссии среди ее фолловеров.