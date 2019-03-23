Пользователи Сети не оценили модный наряд певца

Прохор Шаляпин вовсю развлекается на Неделе высокой моды. На одном из показов артист позировал фотографам в серой шубе, которая многим не понравилась. Подписчики распекли звезду не только за нелепую одежду, но и за то, что он позволяет себе носить натуральный мех, когда многие западные знаменитости от этого отказываются.

На фото, который Шаляпин опубликовал в Instagram, он позирует, как всегда, с ослепительной улыбкой. Правда, на этот раз фолловеры артиста не были к нему благосклонны. Некоторые интернет-пользователи пришли к выводу, что шуба из рыси – исчезающего вида, и обрушили на него шквал критики.

"Мерзкое зрелище. Мужик в женской шубе", "Мне нравится, когда шубы носят их настоящие владельцы. Те, которые уже родились в шубах", "Вроде женская", "Какой колхоз. Весь мир отказывается от меха, потому что с животных наживую сдирают мех, а эти до сих пор щеголяют", "Жалко животных. Мех это ужасно", "Прохор, а бюстгальтер не пробовал?", "У Волочковой шубу украл?" - прокомментировали пост возмущенные подписчики Шаляпина.

Публикация от Шаляпин Прохор (@p_chaliapin) 22 Мар 2019 в 1:02 PDT

Многие фолловеры разочаровались из-за того, как пафосно ведет себя артист. По их мнению, напыщенный певец представляет себя барином или как минимум мажором.

К слову, в модной шубе щеголяла на показе и Анастасия Волочкова.