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Юрию Николаеву стало плохо

Юрий Николаев. Фото: www.globallookpress.com
Известный телеведущий почувствовал недомогание

Однако фанаты Юрия Николаева уже могут быть спокойны.  Здоровью их кумира больше ничего не угрожает. Об этом рассказали его жена и он сам.

" Нет! У него все замечательно. Могу даже Юре передать трубку. Передаю, он рядом со мной",

– ответила супруга шоумена на вопрос корреспондента сайта "Комсомольская правда".

"Пятому каналу" Элеонора Николаева сказала, что "Юрий Александрович в хорошем состоянии, сознание не потерял и все в порядке". После чего он сам дообавил: 

"Прекрасно, спасибо за внимание. И всем, кто знает меня и помнит меня огромное спасибо за то, что беспокоятся о моем здоровье. Я постараюсь не подвести".

Ранее сообщалось, что Николаев дома потерял сознание и сильно ударился головой, напоминает URA.RU. После чего его увезли в одну из московских больниц.

Там, согласно поступившей информации, врачи диагностировали у телеведущего сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематомы на лице. После чего приняли меры, чтобы стабилизировать состояние Николаева.  

В декабре прошлого года знаменитый телеведущий отметил 70-летний юбилей. Несколько лет назад стало известно, что у него обнаружили онкологическое заболевание. По словам самого Юрия Александровича, он уже 15 лет борется с раком кишечника. И никак не может победить вредную привычку – курение.

Полина ДОРОЖКИНА
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