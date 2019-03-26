Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Отвисшие до пупа": Анна Курникова потрясла грудью в откровенном платье

Анна Курникова. Фото: www.globallookpress.com
Спортсменка привлекла внимание мужчин

Бывшая теннисистка Анна Курникова устроила горячие танцы. Видео на ее странице в Instagram вызвало бурю эмоций у поклонников.

Анна предстала на видео в платье, декольте которого заканчивалось в середине живота. При этом пикантности прибавило то, что Курникова не стала пользоваться бюстгальтером. Во время танца грудь едва не выскочила из-под легкой ткани, на что обратили внимание подписчики. "Чего ты трясешься😂не возможно спокойно на тебя красивую посмотреть🤓", "Года идут,а ум не добавился", "Она красивая но грудь не на было так сильно открывать🙂", "согласна с вами, тем более отвисшие до пупа 😏".

Однако многие фанаты были в восторге от улыбчивой и обворожительной Курниковой. "Аня ты крутая 💪🎉🎉", "Вы прекрасная, расцвели ещё больше)🌹", "Красавица Анечка Красотка обворожительная!!! 🔥", "Какая красоточка и в платье , очень сексуально😊".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Порошенко вскрыл "планы" Москвы по срыву выборов

Лидер Незалежной обнаружил в президентской гонке кандидата от Кремля

Атаковать бесполезно: Крымский мост защитит спецбригада

Стратегический объект снабдили еще одним уровнем безопасности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей