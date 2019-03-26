"Отвисшие до пупа": Анна Курникова потрясла грудью в откровенном платье

Спортсменка привлекла внимание мужчин

Бывшая теннисистка Анна Курникова устроила горячие танцы. Видео на ее странице в Instagram вызвало бурю эмоций у поклонников.

Анна предстала на видео в платье, декольте которого заканчивалось в середине живота. При этом пикантности прибавило то, что Курникова не стала пользоваться бюстгальтером. Во время танца грудь едва не выскочила из-под легкой ткани, на что обратили внимание подписчики. "Чего ты трясешься😂не возможно спокойно на тебя красивую посмотреть🤓", "Года идут,а ум не добавился", "Она красивая но грудь не на было так сильно открывать🙂", "согласна с вами, тем более отвисшие до пупа 😏".

Однако многие фанаты были в восторге от улыбчивой и обворожительной Курниковой. "Аня ты крутая 💪🎉🎉", "Вы прекрасная, расцвели ещё больше)🌹", "Красавица Анечка Красотка обворожительная!!! 🔥", "Какая красоточка и в платье , очень сексуально😊".