Режиссер фильма "Асса" угодил в больницу

За жизнь борются врачи

Режиссер Сергей Соловьев, известный по фильмам "Асса" и "Черная роза", попал в больницу.

Отмечается, что у Соловьева язва желудка, а также серьезные проблемы с сердцем. За его жизнь борются врачи. По их словам, кинематографист находится в крайне тяжелом состоянии, передает Telegram-канал Mash.

Позже появились сообщения о том, что режиссеру сделали операцию. Из-за воспаления язвы у него открылось кровотечение. Медики сумели его остановить. В данный момент Соловьев лежит в стационаре.