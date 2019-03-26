Режиссер фильма "Асса" угодил в больницу

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Режиссер Сергей Соловьев, известный по фильмам "Асса" и "Черная роза", попал в больницу.
Отмечается, что у Соловьева язва желудка, а также серьезные проблемы с сердцем. За его жизнь борются врачи. По их словам, кинематографист находится в крайне тяжелом состоянии, передает Telegram-канал Mash.
Позже появились сообщения о том, что режиссеру сделали операцию. Из-за воспаления язвы у него открылось кровотечение. Медики сумели его остановить. В данный момент Соловьев лежит в стационаре.
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