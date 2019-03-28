После объятий с горячим красавцем Волочкова засветила дырки

Балерина удивила неожиданными кадрами

Фотоотчет о мужчинах внезапно продолжили снимки с порванными штанами.

Эпатажная Анастасия Волочкова не устает удивлять народ. Ранее 43-летняя красотка показала фото с друзьями. Так, недавно ее навестил приятель из Крыма, а до этого танцовщица опубликовала кадр, где ее страстно обнимает роковой мужчина – Никита Джигурда.

После в Instagram звезды появился пост с дырявыми и заплатанными джинсами и другими поношенными вещами. Таким неординарным способом Настя посоветовала подписчикам, где зашить брюки, если они порвутся во время исполнения знаменитого шпагата Волочковой.

В последнее время балерина стала настоящей женщиной-загадкой. Раньше она тщательно скрывала возлюбленного, демонстрируя лишь его ноги в носках или резиновых шлепанцах, потом сообщила о визитетаинственного гостя. При этом комментарии Волочкова открывать не торопится. Похоже, обида на злопыхателей пересилила желание получать комплименты от настоящих почитателей ее таланта.