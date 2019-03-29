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Гусман попал в больницу

Михаил Гусман. Фото: www.globallookpress.com
Потребовалось хирургическое вмешательство

Семидесятипятилетний Юлий Гусман перенес операцию на сердце.

По сообщению Telegram-канала Mash, здоровью режиссера и многолетнего судьи КВН ничего не угрожает.

Артист был госпитализирован для плановой чистки сосудов. Сейчас все процедуры завершились, и Юлия Соломоновича уже выписали из больницы.

Валентина МАЙОРОВА
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