Гусман попал в больницу

Потребовалось хирургическое вмешательство

Семидесятипятилетний Юлий Гусман перенес операцию на сердце.

По сообщению Telegram-канала Mash, здоровью режиссера и многолетнего судьи КВН ничего не угрожает.

Артист был госпитализирован для плановой чистки сосудов. Сейчас все процедуры завершились, и Юлия Соломоновича уже выписали из больницы.