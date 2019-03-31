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"Вот она эротика": Лазарев разделся догола в кровати

Сергей Лазарев. Фото: www.globallookpress.com
Артист удивил подписчиков обнаженкой

Певец Сергей Лазарев опубликовал пикантное фото в Instagram. При этом артист сидит на кровати совершенно голым.

"Доброе утро, Красивый мир", - подписал снимок Сергей.

Подписчиков этот кадр поверг в шок. "Обалдеть, вот она эротика! Красивое фото!👍", "Весна пришла!🔥", "Ты такой красивый😍", "Какая попка🤗", "Фотка 🔥", "Спишь голый... это классно)".

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Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

Однако нашлись и те кому не пришлась по душе подобная фото. "Фу", "Лицом к народу😁",
"Кошмар , что за мужики пошли уже голыми выставляют себя", "А почему без труселей?".

При этом фанаты пытались выяснить кто мог заснять артиста. Однако они предположили, что кадр сделан при помощи голосового помощника.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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