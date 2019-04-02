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Скончался известный режиссер

Вадим Гемс. Кадр из фильма "Летние впечатления о планете Z" (1986)
Кинодеятель умер в 68 лет

Вадим Гемс ушел из жизни во вторник, 2 апреля. Причина смерти режиссера не названа.

"На 69-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – режиссера игрового кино Гемса Вадима Васильевича", – сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.  

Он родился 3 ноября 1950 г. в Ялте. В 1972 г., после окончания Крымского культпросветучилища, Вадим Гемс поступил в Московский государственный институт культуры, из которого выпустился в 1977 году. Учился на режиссерском факультете ВГИКа.

С 1972-го по 1974 г. руководил Театром-мастерской театрального искусства в Ялте. В 1985-1986 гг. возглавлял Всесоюзное объединение молодых кинематографистов. С 1990-го по 1992 г. был постановщиком шоу-программ в Москве.

Являлся режиссером-постановщиком фильма "Стару-ха-pмса", который получил приз жюри, кинофестиваля "Киношок" в Анапе в 1992 г., и кинолент "Карусельщик", "Ираклий Андроников о русских тройках", "Кочерга". Сыграл 20 ролей в кино.

Ранее стало известно, что два дня назад умер знаменитый актер Александр Васильев, исполнявший роли в фильмах "Особенности национальной охоты", "Комедия строгого режима", "Агент национальной безопасности", "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей".

Полина ДОРОЖКИНА
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