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Умер актер Алексей Булдаков

Алексей Булдаков. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУмер во сне: раскрыты подробности смерти Булдакова
Не стало звезды фильма "Особенности национальной охоты"

Алексей Булдаков ушел из жизни сегодня ночью. Ему было всего 68 лет.

"Подробной информации у нас нет, знаем только, что он был на гастролях, у него оторвался тромб", –  рассказали ТАСС в пресс-службе Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ.

Такую же печальную новость сообщил и президент фестиваля театра и кино "Амурская осень" Сергей Новожилов. "Светлая память, не стало Леши Булдакова... ", – написал он в Instagram под фото, на котором изображен актер.

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Публикация от Сергей Новожилов (@s_v_novozhilov)

Булдаков скончался во время поездки в Монголию. Сегодня ночью у него оторвался тромб, пишет телеграм-канал Basa.

Советский и российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации родился 26 марта 1951 г. в селе Макаровка Алтайского края.  После окончания театральной студии при Павлодарском драматическом театре имени А.П. Чехова в 1969 г. Алексей Булдаков работал на Павлодарском тракторном заводе.

Затем, до 1976 г., играл в театрах Павлодара, Томска, Рязани. Позже до 1982-го – в Карагандинском областном русском драматическом театре имени К.С. Станиславского. С 198-го по 1993 г. был актером Театра-студии киностудии "Беларусьфильм".

До 1995 г. снимался, в основном, в эпизодах. Известность ему принесла роль генерала Иволгина в фильме "Особенности национальной охоты". Он стал узнаваем и любим зрителями.

Играл также в фильмах "Ширли-мырли", "Особенности национальной рыбалки", "Участок", "Гитлер капут!", "Утомленные солнцем 2: Предстояние" и других.

В конце 1990-х гг. с Владом Забелиным выпустил альбом "Особенности национального шансона". На нем – песни "С бодуна" и другие, которые исполнил сам Алексей Иванович.

Как певец в 2001 г. выпустил с группой Евгения Бедненко "Хорус" еще и сольный дис – "Обнимаю всех". Туда вошли 14 песен, написанные специально для него поэтом Анатолием Поперечным и композитором Евгением Бедненко.

В феврале 2011 г. вышел в свет новый диск Булдакова "Старое танго". Песни в нем исполняют сам актер и его женаи Людмила в сопровождении того же музыкального коллектива "Хорус".

Полина ДОРОЖКИНА
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