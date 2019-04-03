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Раскрыты подробности смерти Булдакова

Алексей Булдаков. Кадр из фильма "Заколдованный участок" (2006)
Причиной смерти звезды фильма "Особенности национальной охоты" стал оторвавшийся тромб

Друг Алексея Булдакова Семен Стругачев подвердил его смерть. Он сообщил, что герой фильма "Особенности национальной охоты" умер во сне.

Telegram-канал Life рассказал, что причиной смерти стал оторвавший тромб. В это время артист находился в гостинице в столице Монголии, он должен был вылетать в Москву. Таксист, который должен был везти его в аэропорт, забеспокоился из-за того, что актер долго не выходил и обратился к персоналу гостиницы – передает Telegram-канал Mush.

Булдакова нашли мертвым в его номере. По предварительным данным, у него была острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

Cмерть артиста произошла внезапно – еще пару дней назад он веселился на фестивале "Байкальская рыбалка" в Бурятии. 

"Мы видели его два дня, он был в хорошем состоянии, танцевал, пел, гулял! По нему сразу было видно, что он прекрасный человек, добрый, позитивный! Обещал нам вернуться в следующем году, только в качестве рыбака уже! Очень жаль…" ,

– высказались организаторы фестиваля.

"Алексей Булдаков умер в Улан-Баторе, он уехал туда отмечать день рождения лучших друзей. Это произошло сегодня в два часа ночи, он умер во сне",

сообщила ТАСС близкая подруга знаменитости.

Также информацию о кончине знаменитости подтвердил Председатель оргкомитета открытого Российского кинофестиваля "Киношок" Сергей Новожилов.

Актер стал известен по роли в фильме "Особенности национальной охоты". Он также снимался в "Ширли-мырли", "Особенностях национальной рыбалки", фильмах "Участок", "Гитлер капут!", "Утомленные солнцем 2: Предстояние".

В 2009-м Булдакову присвоили звание народного артиста России.

Дарья ПЕТРОВА
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