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Друг Алексея Булдакова Семен Стругачев подвердил его смерть. Он сообщил, что герой фильма "Особенности национальной охоты" умер во сне.
Telegram-канал Life рассказал, что причиной смерти стал оторвавший тромб. В это время артист находился в гостинице в столице Монголии, он должен был вылетать в Москву. Таксист, который должен был везти его в аэропорт, забеспокоился из-за того, что актер долго не выходил и обратился к персоналу гостиницы – передает Telegram-канал Mush.
Булдакова нашли мертвым в его номере. По предварительным данным, у него была острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.
Cмерть артиста произошла внезапно – еще пару дней назад он веселился на фестивале "Байкальская рыбалка" в Бурятии.
"Мы видели его два дня, он был в хорошем состоянии, танцевал, пел, гулял! По нему сразу было видно, что он прекрасный человек, добрый, позитивный! Обещал нам вернуться в следующем году, только в качестве рыбака уже! Очень жаль…" ,
– высказались организаторы фестиваля.
"Алексей Булдаков умер в Улан-Баторе, он уехал туда отмечать день рождения лучших друзей. Это произошло сегодня в два часа ночи, он умер во сне",
– сообщила ТАСС близкая подруга знаменитости.
Также информацию о кончине знаменитости подтвердил Председатель оргкомитета открытого Российского кинофестиваля "Киношок" Сергей Новожилов.
Актер стал известен по роли в фильме "Особенности национальной охоты". Он также снимался в "Ширли-мырли", "Особенностях национальной рыбалки", фильмах "Участок", "Гитлер капут!", "Утомленные солнцем 2: Предстояние".
В 2009-м Булдакову присвоили звание народного артиста России.
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