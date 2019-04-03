Причиной смерти звезды фильма "Особенности национальной охоты" стал оторвавшийся тромб

Друг Алексея Булдакова Семен Стругачев подвердил его смерть. Он сообщил, что герой фильма "Особенности национальной охоты" умер во сне.

Telegram-канал Life рассказал, что причиной смерти стал оторвавший тромб. В это время артист находился в гостинице в столице Монголии, он должен был вылетать в Москву. Таксист, который должен был везти его в аэропорт, забеспокоился из-за того, что актер долго не выходил и обратился к персоналу гостиницы – передает Telegram-канал Mush.

Булдакова нашли мертвым в его номере. По предварительным данным, у него была острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

Cмерть артиста произошла внезапно – еще пару дней назад он веселился на фестивале "Байкальская рыбалка" в Бурятии.

"Мы видели его два дня, он был в хорошем состоянии, танцевал, пел, гулял! По нему сразу было видно, что он прекрасный человек, добрый, позитивный! Обещал нам вернуться в следующем году, только в качестве рыбака уже! Очень жаль…" ,

– высказались организаторы фестиваля.

"Алексей Булдаков умер в Улан-Баторе, он уехал туда отмечать день рождения лучших друзей. Это произошло сегодня в два часа ночи, он умер во сне",

– сообщила ТАСС близкая подруга знаменитости.

Также информацию о кончине знаменитости подтвердил Председатель оргкомитета открытого Российского кинофестиваля "Киношок" Сергей Новожилов.

Публикация от Сергей Новожилов (@s_v_novozhilov) 3 Апр 2019 в 3:31 PDT

Актер стал известен по роли в фильме "Особенности национальной охоты". Он также снимался в "Ширли-мырли", "Особенностях национальной рыбалки", фильмах "Участок", "Гитлер капут!", "Утомленные солнцем 2: Предстояние".

В 2009-м Булдакову присвоили звание народного артиста России.