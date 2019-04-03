"Это горе": смерть Булдакова потрясла российских звезд

Коллеги не пожалели теплых слов, вспоминая Алексея Ивановича

Внезапный уход из жизни Алексея Булдакова ошеломил его коллег. Актер скончался в ночь на 3 апреля в Улан-Баторе – в Монголию он приехал на день рождения друзей.



"Мы еще мечтали снять "20 лет спустя. Особенности". Буквально неделю назад говорили об этом. Я ему еще сказал, пока все живы, надо снять. Ну вот и началось",

– рассказал "Пятому каналу" Семен Стругачев, сыгравший вместе с Булдаковым в фильме "Особенности национальной охоты".

Финский актер Вилле Хаапсало, ставший звездой в нашей стране после съемок в этой же картине, сказал, что приедет попрощаться со старшим коллегой, если у него будет такая возможность.

"Я в шоке и не знаю, что думать. Мы познакомились с ним на моем первом фильме. И он, поскольку был опытнее, чем я, давал какие-то советы, подсказывал, охотно помогал. Был человек с юмором, и вдруг его нет",

– приводит слова Хаапсало "Говорит Москва". Вспомнил артист и о своей последней встрече с Булдаковым. По словам Хаапсало, они год назад случайно встретились в аэропорту, поговорили минут 10-15 и разлетелись в разные стороны.

В свою очередь народный артист России Сергей Гармаш сказал журналистам радиостанции:

"Я такие вещи не комментирую, просто собираюсь пойти на похороны".

По словам Михаила Ефремова, Булдаков был "нашим общим генералом" – именно эту роль сыграл артист в "Особенностях национальной охоты".

Не пожалел теплых слов для артиста, когда-то снявшегося в его фильме "Парк советского периода", режиссер Юлий Гусман, сообщает РИА "Новости":

"Алексей Булдаков не только талантливый актер, но и очень хороший теплый человек... Мне он всегда казался воплощением здоровья, мужской силы. Очень жаль, что он так рано, несвоевременно ушел".

Согласен с Гусманом и актер Павел Деревянко:

"Такой он был типично русский, в самом хорошем смысле, прекрасный человек. У него было замечательное чувство юмора. Таких артистов, как он, и было немного, и осталось очень-очень мало. И вот теперь ушел Алексей Булдаков, жалко очень",

– сказал артист в комментарии агентству.

Алексей Булдаков снимался не только в фильмах – он стал и героем знакового клипа 1990-х "Погода в доме" Ларисы Долиной.

"Я не могу поверить... Ушел из жизни мой друг, замечательный артист Алексей Булдаков. Талантливый, энергичный, смешной. Его будет очень не хватать. Мои искренние соболезнования его семье, его супруге Людмиле. Пусть земля будет тебе пухом, Леша. Спасибо тебе за дружбу, спасибо тебе за ролик "Погода в доме", спасибо тебе за все..." – сказала певица в комментарии Telegram-каналу LIFE SHOT.

Тело Алексея Булдакова доставят в Москву 4 апреля. Причиной смерти актера стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца, сообщает Telegram-канал "Говорит Москва" со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Булдаков дебютировал в кино в 1982 г., сыграв роль партизана в фильме "Сквозь огонь". Известность Алексею Ивановичу принесла роль генерала Иволгина, или Михалыча, в лентах "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки", напоминает "МИР 24".

