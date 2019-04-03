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На Украине осудили умершего Булдакова

Алексей Булдаков. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Смитюк
Крымский вопрос выплыл в неожиданном месте

Смерть Алексея Булдакова вызвала странную, но предсказуемую реакцию у националистически настроенных псевдопатриотов Украины.

В Twitter "Крым. Реалии" "Радио Свобода" появился странный некролог, с намеком на критику Булдакова, поддержавшего присоединение Крыма .

Пользователей Сети это сообщение искренне возмутило:

"Умер человек,которым будут гордиться в России. Он не знал слово "аннексия", он радовался возвращению Крыма. А вы, вы – ***. И останетесь такими навсегда.Живите с этим",  "Радио свобода,какие же вы мерзкие *** [плохие люди]", "То есть больше он в жизни ничего не сделал",  "Настоящие гиены и шакалы . Питаться вам только падалью и фекалиями . Хотя сами состоите из них", ""Ну и твари вы!", "Великий человек, прекрасный актер, как многие нормальные люди поддержал воссоединение Крыма с Россией. Оттого и корежит вас, иуды", "Ну вы и *** [плохие люди]. Даже на такой новости умудряетесь разжигать. Как вы родным в глаза смотрите?", "Почитал комментарии и понял-"свобода" , вам не удастся нас оскотинить, как вам того хочется. Мы останемся людьми вам на зло". 

Один из комментаторов добавил в свой вопрос черного юмора: "Простите, актер умер, оттого что поддержал аннексию? Я правильно понял?" И получил в ответ: "Кому вы задаете этот вопрос? Там дебилы пишут...." 

На сайте "112.ua" отметили, что Булдаков был внесен в базу сайта "Миротворец" за "антиукраинскую пропаганду, открытую поддержку агрессивной политики России и манипулирование общественно значимой информацией".

В комментариях некоторые пользователи отметились глумливыми репликами: "Прекрасный типичный кацап, каких еще очень много", "земля стекловатой". Но большинство читателей безвременный уход актера искренне огорчил:

"Жаль, что хорошие люди уходят так рано, светлая память!!!", "Тут некоторые "нэборакы"поливают грязью замечательного артиста Булдакова! Ведь недавно сами качались от смеха над его комедиями, что не так?! Худоба и лицемеры! Михалыч,спи спокойно,Царство тебе Небесное! Твои" Осбенности...."будут смотреть и смотреть,смяться и смяться!Ну...за искусство!", "Прощай, Михалыч...",  "Светлая память...", "покойся с миром ! Великий был актер и прекрасный человек. Настоящий русский мужик!!!!! Царствие небесное", "Хорошо играл, высказывался тоже неплохо, скоро создателей "Миротворца" на нары, заслужили, много гадили". 

Высказал свое мнение о возмутительном посте "Радио Свободы" и телеграм-канал "Свидетель империи":  

"Подчеркивают, что Булдаков умер не просто так, а за то, что поддерживал присоединение Крыма к России. Они почему-то думают, что это что-то плохое. А мы понимаем, что умер наш человек, честный, который верил в справедливость и в выбор народа".

По мнению авторов канала, сами того не желая, на "Радио Свобода" "правильно расставили акценты", подчеркнув, что умер хороший человек.

"Если хотите, можем писать о ваших звездах в таком же формате: Умерла Мадонна, не поддерживающая присоединение Крыма, Умер Канье Вест, не знавший где находится Крым, Умер конгрессмен МакКейн, который радовался отсоединению Крыма, но увидел его возвращение", - 

ехидно добавили в Сети (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены). Алексей Булдаков скончался в ночь на 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, куда он приехал на день рождения друзей. Причиной смерти, по предварительным данным, мог стать оторвавшийся тромб.

Фоторепортаж
Умер актер Алексей Булдаков
Алексей Булдаков с супругой. Фото: www.globallookpress.com Алексей Булдаков. Фото: www.globallookpress.com Алексей Булдаков. Фото: www.globallookpress.com
Алексей Булдаков. Фото ИТАР-ТАСС/Михаил Фомичев Алексей Булдаков. Фото ИТАР-ТАСС/Александр Куров Алексей Булдаков. Фото ИТАР-ТАСС/Юрий Смитюк Алексей Булдаков. Фото: www.globallookpress.com
Валентина МАЙОРОВА
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