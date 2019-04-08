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Якубович поддержал плачущую вдову на прощании с Булдаковым

Алексей Булдаков в фильме "Дикие предки". Фото: Юрий Бунин/ ТАСС
Коллеги и поклонники проводили актера в последний путь

В Москве завершилась церемония прощания с Алексеем Булдаковым. Оно началось в 11:00 в Доме кино, там с утра было многолюдно. Гроб вынесли из зала под нестихающие аплодисменты. Похоронят кумира миллионов зрителей на Троекуровском кладбище.

Гроб актера был установлен на сцене. Коллеги и поклонники подходили к нему и выражали соболезнования родныим и близким кинозвезды. Звучали песни в исполнении Алексея Ивановича. На большом экране мелькали кадры из фильмов с участием знаменитого артиста. Рядом дежурил почетный караул.  

Одним из первых пришел проводить Булдакова в последний путь известный телеведущий Леонид Якубович. Он  крепко обнял плачущую вдову актера.

Также посетили церемонию актеры Всеволод Шиловский, Владимир Долинский, Анна Казючиц, Сергей Маховиков и поэт-песенник Симон Осиашвили. Провожали актера коллеги, режиссеры и зрители – много людей.

Актер Евгений Герасимов не сдержал слез: они были близкими друзьями. Он рассказал о последней встрече с Булдаковым:

"Он был бодр, жизнерадостен. У него было много планов. Были планы тем же составом, только 20 лет спустя порыбачить и поохотиться. Он хотел успеть в жизни много". 

Другой актер отметил, что Булдаков "всегда старался быть очень порядочным и глубоким человеком, который мог сыграть любые роли нашей замечательной классики, но сыграл легендарного генерала, которого мы знаем, помним, будем любим и вспоминать".

В творческом кругу "про него никто, никогда, ничего не говорил" плохого, заявил  режиссер и актер Борис Львович, который также был давним другом Булдакова.  

Для одних пришедших на прощание Булдаков был хорошим другом и верной опорой, для других – любимым артистом. "Как-будто у меня оторвали и вытащили кусок сердца", – поделилась переживаниями одна из поклонниц Алексея Ивановича.

Никто не сдерживал чувств. У многих на глазах были слезы, дрожали голоса тех, кто говорил прощальные слова. Люди все шли и несли кумиру цветы.

"У Алексея жизнь начала с таких мытарств, с такой голодухи. Надо было иметь характер Булдакова, чтобы не озлобиться и оставить в себе любовь к людям, фантастическую скромность в любых проявлениях... Что бы он ни говорил, что бы ни показывал – гром аплодисментов", – подчеркнул Всеволод Шиловский.

"Бесценное тепло общения" с Алексеем Булдаковым навсегда сохранит в своем сердце молодая актриса Анна Казючиц. Она счастлива, что снималась с таким прекрасным человеком.

Известный актер умер ночью 3 апреля в Улан-Баторе в Монголии. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. В четверг, 4 апреля, тело Булдакова доставили в Москву.

Его последним фильмом стала картина "Дикие предки". Предпремьерный показ ленты должен пройти в мае на фестивале "От всей души" в городе Ульяновске. "Он так обрадовался, говорит: "Ань, я обязательно поеду", – рассказала продюсер картины Анна Крутова, цитирует "МК". В широком прокате киноленту собираются показать в конце 2019 г., в канун новогодних праздников.

Любимому миллионов российских зрителей актеру было 68 лет. Самой звездной для него стала роль генерала Иволгина в серии кинофильмов "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки", "Особенности национальной охоты в зимний период", "Особенности национальной политики", "Операция "С Новым годом".

Коллеги вспоминают о Булдакове много смешных и интересных историй. На съемочных площадках он всегда себя вел раскованно. Алексей Иванович был очень обаятельным и харизматичным человеком. Поэтому все, кто знал его, до сих пор потрясены новостью о его кончине.

Фоторепортаж
Умер актер Алексей Булдаков
Алексей Булдаков с супругой. Фото: www.globallookpress.com Алексей Булдаков. Фото: www.globallookpress.com Алексей Булдаков. Фото: www.globallookpress.com
Алексей Булдаков. Фото ИТАР-ТАСС/Михаил Фомичев Алексей Булдаков. Фото ИТАР-ТАСС/Александр Куров Алексей Булдаков. Фото ИТАР-ТАСС/Юрий Смитюк Алексей Булдаков. Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА
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