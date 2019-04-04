"Невыразимая печаль": Путин и звезды скорбят об ушедшем Данелии

Режиссер умел просто сказать о самом главном

Новость о смерти Георгия Данелии потрясла его поклонников, среди которых были и публичные личности. Так, Инна Чурикова, снимавшаяся в картинах мэтра, призналась, что для нее было настоящей удачей работать с ним.

"Для меня это невыразимая печаль, что такие люди уходят. Хочется, чтобы они жили, во всяком случае, если не вечно – то долго, очень долго. Георгий Николаевич Данелия – это фантастический режиссер. Человек огромного чувства юмора и какого-то глубокого понимания жизни",

– поделилась своими переживаниями актриса в разговоре с RT.

Президент России Владимир Путин также выразил свои соболезнования родным и близким Данелии. В заявлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что режиссер создал фильмы, которые "стали настоящим событием в отечественном кинематографе".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что ленты мэтра знает и любит несколько поколений россиян.

"Без его поэтичных, мудрых, ироничных картин невозможно представить наш кинематограф. Георгий Николаевич умел сказать о самом главном просто, умно и необыкновенно тонко",

– добавил глава правительства страны на своей странице во "ВКонтакте".

Для актрисы Елены Прокловой уход из жизни ее друга Данелии стал настоящим горем. По ее словам, россиянам будет не хватать режиссера. В разговоре с РБК она добавила, что звезда советского кино любовно относился к жизни.

Георгий Данелия скончался 4 апреля от остановки сердца после продолжительной болезни. Прощание с режиссером пройдет в московском Доме кино 9 апреля, передает агентство ТАСС.