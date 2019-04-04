Раскрылись подробности смерти Данелии

Знаменитый кинорежисер скончался в одной из московских больниц

Георгий Данелия ушел из жизни сегодня в кругу близких и любимых людей. До этого он долго и тяжело болел.

Режиссер умер от остановки сердца. Об этом рассказала его жена, пишет телеграм-канал "360tv".

Ранее сообщалось, что режиссера вывели из комы. Он пришел в сознание, но молчал.

При этом его здоровье вызывало опасения. Врачи делали все, чтобы улучшить самочувствие знаменитости.

В конце февраля Данелия попал в больницу с воспалением легких. Врачи ввели режиссера в искусственную кому, чтобы стабилизировать ему дыхание. Он находился в реанимации.

О смерти Георгия Данелии сегодня сообщили его родные. Известному кинодеятелю было 88 лет. Позже факт смерти подтвердили в Союзе кинематографистов России.

Режиссер и сценарист снял фильмы "Тоже люди", "Сережа", "Путь к причалу", "Я шагаю по Москве", "Тридцать три", "Не горюй!", "Совсем пропащий", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Слезы капали", "Кин-дза-дза", "Паспорт", "Настя", "Орел и решка", "Фортуна", "Ку! Кин-дза-дза". Его киноработы знают и любят миллионы зрителей в нашей стране.

Также Данелия написал книги "Безбилетный пассажир", "Тостуемый пьет до дна", "Чито-грито", "Джентльмены удачи" и другие киносценарии", "Не горюй!", "Кот ушел, а улыбка осталась", "Кошмар на цыпочках". А в 2003 г. он стал президентом "Фонда Георгия Данелия сохранения традиций и развития нового кино".