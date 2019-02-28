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"Не может говорить": врачи борются за жизнь Данелии

Георгий Данелия. Фото: www.globallookpress.com
Режиссера вывели из комы, но радоваться рано

Здоровье знаменитого кинорежиссера Георгия Данелии серьезно пошатнулось. На выходных он попал на больничную койку. Врачам пришлось ввести его в искусственную кому. 

Сейчас, по словам жены артиста Галины Юрковой-Данелия, он пришел в сознание, правда, пока молчит. Врачи делают все возможное, чтобы самочувствие известного пациента заметно улучшилось.

"Георгий Николаевич лучше себя чувствует. В полном сознании, хотя не может говорить. Врачи замечательные и отвоевывают его жизнь",

подтвердила супруга режиссера в беседе с РИА "Новости". 

Напомним, в субботу создатель "Мимино" был госпитализирован. У него обнаружили воспаление легких. Врачи говорили о стабильно тяжелом состоянии артиста. 

Георгий Данелия завоевал популярность и зрительскую любовь благодаря таким картинам, как "Афоня", "Осенний марафон", "Я шагаю по Москве", "Кин-Дза-Дза!". Пока список его работ завершает анимационный фильм "Ку! Кин-дза-дза". 


Ксения АНДРЕЕВА
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