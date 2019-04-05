"Пора в стриптиз": фанатов бросило в жар от Глюкозы

Певица надела возбуждающий наряд и свела мужчин с ума

Умопомрачительно длинные ноги Натальи Чистяковой-Ионовой не оставили поклонников равнодушными.

Подтянутая фигура позволяет звезде облачаться в самые разные наряды, которые часто бывают весьма соблазнительными. Глюкоза пользуется этим и регулярно радует подписчиков пикантными снимками. В этот раз красотка сфотографировалась, судя по всему, в клубе.

Певица предстала в коротеньких трусиках и лифчике, поверх которых была надета прозрачная сетка в горошек, и в босоножках на высоком каблуке.

В комментариях разгорелись мексиканские страсти. Глюкоза завела мужчин не на шутку. Буквально за несколько минут ее засыпали комплиментами, порой весьма откровенными. А кое-кто даже заговорил о возможной карьере звезды в стриптизе (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Удобно,купальник надел и впепёд,на платье не надо тратиться!", "Пора в стриптиз...", "Ого!", "Ну зачем, Вы такая...красивая..", "Ваууууу", "Вы ничего не едите ??? Как можно быть такой стройной ?!)"

– написали поклонники.

Ранее певица опубликовала фото, где целуется с Любой Успенской, чем вызвала бурю возмущения среди пользователей.