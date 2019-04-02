"Кошмар": поцелуй Глюкозы и Успенской вызвал отвращение

Провокационное фото взорвало Сеть

Певица Глюкоза (настоящее имя – Наталья Ионова-Чистякова) привыкла эпатировать своих поклонников снимками: то оголит грудь, то выгнется в пикантной позе возле бассейна.

Однако на этот раз звезда пошла еще дальше и выложила в Сеть снимок, на котором она целуется со звездой постарше – Любовью Успенской.

"Любонька, и снова целую тебя в губоньки",

– игриво написала Наталья на своей страничке в Instagram. Подписчики певицы набросились с критикой на сладкую парочку:

"Фуууу", "Как то противно не удачное фото", "Наташа, зачем это нужно?", "Так глюкоза, не совращай народ", "зачем вам это? вы обе мега популярны...", "Картина И. Репина "Любовницы", "Кошмар...", "Разврат и ужас", "Ужас какой-то переделанное старье!"

Впрочем, нашлись и те, кто с юмором отнесся к выложенному снимку:

"Любовь, похожая на сооооооооон....", "Берем попкорн", "А что раздуватели из мух слонов еще не потянулись? А то не понятно как реагировать на фото", "Ой прям как будто засос там. Напридумают себе", "Да хорош лучше добермана уж", "Это как Ленина в мавзолее в губы поцеловать", "Это так пенсионная реформа повлияла на вас".

А один из комментаторов рассудительно заметил:

"Чего только не сделаешь чтобы о тебе заговорили" (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).