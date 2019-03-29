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"Дурман": Глюкоза согнулась у кровавого бассейна

Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com
Артистка показала странное фото

Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, нередко радует поклонников интересными снимками. Новый, который певица выложила в соцсети, восхитил и озадачил фанатов.

В кадре артистка показана в коротком белом топе и брюках такого же цвета. Она изогнулась бассейна. Фото подписано коротко:

"Friday (пятница)".  

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Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)

Фолловеры стали обсуждать увиденное. Одних заинтересовало место, на котором позировала Наталья, и странным цветом воды.

"Очень странное фото у кровавого бассейна", "А в бассейне красное вино или нефть?",

– прокомментировали они. Другие поделились впечатлениями о том, как выглядит певица, и восхищались::

"Dope (дурман)", "Вау, вот это гибкость!", "Очень здорово", "Класс","Сууупер", "Похвальная гибкость...",  "Высокохудожественно"

Кто-то спросил, может ли певица "шпагат растянуть". Некая дама отметила, что так стоять "опасно".

Однако вряд ли это напугало артистку. Глюкозе не сложно показывать разные позы. К тому же лишние килограммы ей не мешают, так ка их просто нет. Наталье удалось сохранить фигуру после родов: у азвезды подрастают две прекрасные дочурки: старшей из которых 11 лет, а младшей – восемь.

Певица всегда поддерживает форуе. Она "старается правильно питаться", но при этом "не сидит ни на каких диетах", о чем рассказала в сторис. И выглядит прекрасно, что подтверждают и снимки в Instagram. 

Фото: https://www.instagram.com/stories/chistyakova_ionova/

Глюкоза может позволить себе показываться на публике в разных видах, иногда и чересчур смелых. Она не отказывает себе в удовольствии похвалиться стройной фигурой, за которой тщательно следит.

Не так давно артистка выложила в соцсети кадр, на котором плещется в ванне, только вот ее прелести скрыты пеной. 

Ранее вышла в свет без нижнего белья. Могла и грудь оголить. Да и "шикарный прогиб" уже демонстрировала. А уж в какие позы иногда становится...

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Полина Гагарина. Фото: @gagara1987 Алена Водонаева. Фото: @alenavodonaeva Глюкоза. Фото: @chistyakova_ionova
Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com +5
Полина ДОРОЖКИНА
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