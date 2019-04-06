Артистка показал эротику

Певица Юлия Ковальчук решила порадовать своих фанатов и выложила откровенное фото из собственной кровати.

Артистка, оголив часть ягодицы, стоит лицом к зеркалу, которое весит над постелью. На это, конечно же, обратили внимание подписчики. "Помял бы булки ей)", "Юля, очень красивая фотка! Ты, прекрасна!", "Классная попа!👍", "жарко тут", "Какие ножки божественно шикарные".

Однако нашлись и те, кому такой кадр пришелся не по душе. "ФИГУРА УЖАС...", "Юля, ты ли это? На тебя ЭТО так не похоже...", "Уже не знает, как к себе внимание привлечь", "А попу обязательно? Мммм".