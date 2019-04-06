Телеведущая показала себя в облегающей одежде

Елена Летучая продемонстрировала своим подписчикам идеальную походку на показе мод. Однако не это привлекло внимание фанатов.

На подиуме телеведущая появилась в облегающем черном платье. Из глубокого декольте едва не выпрыгивали прелести Летучей. "Сплошной секс 🔥", "Потрясающая💜", "Открытое развращение мужского вымирающего населения", "Шикардосина 👍🏻🔥🔥🔥 эталон супер женственности и красоты 👌🏻💐", "какая супер ведьмочка", "Походка просто бомба🔥".

Идеальная фигура 40-летней ведущей – результат правильного питания и тренировок. Елена в своем Instagram пишет, что не ест молочные продукты и не злоупотребляет мясом, только иногда позволяет себе есть яичный белок.