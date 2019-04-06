Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Летучая выставила прелести напоказ в глубоком декольте

Елена Летучая. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая показала себя в облегающей одежде

Елена Летучая продемонстрировала своим подписчикам идеальную походку на показе мод. Однако не это привлекло внимание фанатов.

На подиуме телеведущая появилась в облегающем черном платье. Из глубокого декольте едва не выпрыгивали прелести Летучей. "Сплошной секс 🔥", "Потрясающая💜", "Открытое развращение мужского вымирающего населения", "Шикардосина 👍🏻🔥🔥🔥 эталон супер женственности и красоты 👌🏻💐", "какая супер ведьмочка", "Походка просто бомба🔥".

Идеальная фигура 40-летней ведущей – результат правильного питания и тренировок. Елена в своем Instagram пишет, что не ест молочные продукты и не злоупотребляет мясом, только иногда позволяет себе есть яичный белок.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Брызги долетели даже до Запада: анализы Порошенко и Зеленского взорвали Сеть

Пользователи отметили "День анализов" в Незалежной

Генсек Совета Европы назвал причины возвращения России в ПАСЕ

Ягланд согласился на равноправие

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей