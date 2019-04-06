Стас Михайлов перестал петь

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Стас Михайлов отменил ближайшие концерты на неделю. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Причина такого решения проста – певец заболел. Михайлов призвал ничего не придумывать о его болезни.
"В виду плохого самочувствия, высокой температуры и ангины, я вынужден перенести концерт, запланированный в Костроме",
– написал он.
Подписчики расстроились из-за такой новости, однако пожелали певцу скорейшего выздоровления.
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