Стас Михайлов перестал петь

Певец неожиданно заболел

Стас Михайлов отменил ближайшие концерты на неделю. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Причина такого решения проста – певец заболел. Михайлов призвал ничего не придумывать о его болезни.

"В виду плохого самочувствия, высокой температуры и ангины, я вынужден перенести концерт, запланированный в Костроме",

– написал он.

Подписчики расстроились из-за такой новости, однако пожелали певцу скорейшего выздоровления.