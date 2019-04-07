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"Куда же мы без вас?": Леонтьев слег из-за болезни

Валерий Леонтьев. Фото: www.globallookpress.com
Артист отменил несколько концертов

Валерий Леонтьев расстроил поклонников неожиданной новостью. Певец сообщил подписчикам в Instagram, что вынужден пропустить ближайшие два выступления в Рыбинске и Твери по состоянию здоровья.

"Не будем ждать домыслов прессы – я заболел и поэтому вынужден перенести два концерта",

- подписал пост Леонтьев.

Народный артист России тут же успокоил фанатов, попросив их не грустить. Он подчеркнул, что уже 15 апреля вернется на сцену. Леонтьев добавил, что "мед и малина" у него есть. Однако это не убедило поклонников, которые принялись выражать свои переживания за здоровье звезды в комментариях под постом. Некоторые даже уточнили у своего кумира, действительно ли у него есть мед и варенье, предложив ему помощь в этом вопросе.

"Берегите себя, куда же мы без вас", "Лечитесь и скорее поправляйтесь!", "Выздоравливайте. Мы вас любим!", "Побыстрей поправляйтесь. Крепкого вам здоровья", "Самое главное – берегите себя!!", "Дай бог здоровья на долгие годы", - поддерживают Леонтьева его поклонники. 

Полина ИВАНОВА
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