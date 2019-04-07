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Держится с трудом: "русская Кардашьян" примерила крошечный бикини

Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko
Модель продемонстрировала упругие ягодицы

Анастасии Квитко вновь удалось взорвать Сеть своими провокационными снимками. Девушка опубликовала в Instagram фото в коричневом в полоску бикини, который еле прикрывал ее прелести. Впрочем, эти горячие кадры пришлись по душе поклонникам девушки.

"Хорошей субботы,

- пожелала Квитко своим подписчикам под постом.

Настроение у фолловеров явно поднялось. На снимках модель в чувственных позах показала свои аппетитные формы, которыми восхищаются как мужчины, так и женщины по всему миру.

"Дух захватывает", "Чудесно", "Великолепна", "Самая горячая девушка в мире", "Лучшее тело", "Абсолютно прекрасный ангел", "Милая принцесса", "Просто прелестная девушка с очаровательной грудью и прекрасной фигурой!", "Очень красивая", – не удержались от восхищения поклонники Квитко.

Девушка регулярно показывает фанатам свою бесконечную коллекцию купальников, выкладвыая в соцсеть пикантные кадры, снятые на американском побережье. В США она живет уже несколько лет и работает моделью. 

Полина ИВАНОВА
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