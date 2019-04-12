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Скончался кинорежиссер Страхов

Деятель искусств ушел из жизни 11 апреля

Режиссер Сергей Страхов умер в возрасте 82 лет. Автор снимал документальное и научно-популярное кино.

"Одиннадцатого апреля на 83-м году жизни не стало нашего друга и коллеги, члена Союза кинематографистов России, режиссера документального и научно-популярного кино, заслуженного деятеля искусств Грузии Сергея Алексеевича Страхова",

передает Союз кинематографистов Российской Федерации. 

Прощание с режиссером состоится 13 апреля в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском-Стрешневе в Москве.

Страхов окончил Грузинский государственный политехнический институт и кафедру неигрового фильма ВГИК. Работал на Грузинской студии кино, киностудии "Центрнаучфильм" и телеканале "Культура".

Среди работ режиссера такие фильмы, как "Я и Мы", "Соучастники", "Осень тбилисских балконов", "Есенин в Грузии", "Метаморфозы", "Про белого бычка", "Пробы на Россети", "Воспоминание о гордом льве", "Дружба народов, миф или реальность" и другие. Одним из последних фильмов Страхова стала документальная картина "Страна Данелия" о творческом пути Георгия Данелии. С великим режиссером простились 9 апреля. 

Дарья ПЕТРОВА
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