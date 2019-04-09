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Кикабидзе отказался от похорон Данелии

Вахтанг Кикабидзе. Фото: www.globallookpress.com
Актер не сможет попрощаться с другом из-за проблем со здоровьем

Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе сообщил, что не сможет присутствовать на похоронах известного режиссера Георгия Данелии.

О том, что прощание с Данелией проходит сегодня, 9 апреля, он знает, но не приедет по медицинским показаниям – Кикабидзе проходит процедуру диализа.

"Я не буду присутствовать, я лежу в больнице",

передает РИА "Новости" слова актера.

Тем временем к Дому кино начинают прибывать первые желающие попрощаться. Среди них Михаил Швыдкой, Михаил Стеблов и Юрий Норштейн.

 "Он был не просто гением режиссуры, грандиозной личностью, но и гением словесности! Просто почитайте его книги. Георгий Николаевич был необыкновенный...",

рассказывает Норштейн "МК". 

Георгий Данелия ушел из жизни 4 апреля в одной из московских больниц. В феврале кинорежиссер попал в больницу с воспалением легких, после чего врачи перевели его в реанимацию и ввели в искусственную кому – выйти из нее он уже не смог.

Знаменитость похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы. Могила известного режиссера и сценариста будет находиться рядом с местом захоронений Олега Табакова и Станислава Говорухина.

За свою карьеру он снял множество популярных фильмов: "Я шагаю по Москве", "Джентльмены удачи", "Осенний марафон", "Мимино" и "Кин-дза-дза". Всего он срежиссировал более 20 картин, во многих из которых сыграл эпизодические роли.

Данелия родился в 1930 г. в столице Грузии, затем семья переехала в Москву. Изначально он обучался на архитектора, но интерес к кино перевесил, и Георгий Николаевич поступил в 1956 г. на Высшие режиссерские курсы. 

Дарья ПЕТРОВА
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