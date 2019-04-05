Данелию захоронят возле Табакова

Названо место последнего приюта режиссера

Георгия Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы. Об этом рассказали в столичном департаменте торговли и услуг.

Могила известного режиссера и сценариста будет находиться рядом с местом захоронений других знаменитостей – Олега Табакова и Станислава Говорухина, передает РИА "Новости".

Во вторник, 9 апреля, в Доме кино пройдет прощание с Данелией. В тот же день известного режиссера похоронят.

Георгий Данелия скончался в одной из московских больниц в четверг, 4 апреля, после долгой и тяжелой болезни. Смерть, по словам его жены, наступила от остановки сердца. Режиссеру было 88 лет.

Известие об уходе из жизни знаменитого кинодеятеля до глубины души потрясла многих – поклонников, коллег, других публичных людей.

Данелия снял фильмы "Тоже люди", "Сережа", "Путь к причалу", "Я шагаю по Москве", "Тридцать три", "Не горюй!", "Совсем пропащий", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Слезы капали", "Кин-дза-дза", "Паспорт", "Настя", "Орел и решка", "Фортуна", "Ку! Кин-дза-дза". Его киноработы знают и любят миллионы зрителей в нашей стране.

